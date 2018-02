Portugal já está nas meias-finais do Europeu de futsal (e com uma goleada)

É caso para dizer que ninguém pára Portugal. Depois de uma prestação brilhante no Europeu de futebol, é a vez da seleção portuguesa de futsal destacar-se no Europeu de futsal, no qual já está nas meias-finais.

Esta terça-feira, a seleção liderada por Jorge Braz não deu hipótese ao Azerbaijão, apesar de ter começado a perder.

Logo no primeiro minuto, Gallo fez o 1-0, mas depois só deu Portugal: Ricardinho - quem mais? - marcou quatro golos, Pedro Cary marcou dois e Bruno Coelho marcou um, assim como Pany Varela.

O Azerbaijão ainda tentou responder, usando um guarda-redes avançado no campo, mas Portugal foi muito eficaz nos contra ataques e aproveitou esse momento para dilatar o resultado - Ricardinho até de cabeça marcou.

Agora, Portugal irá defrontar, quinta-feira (transmissão RTP1), a Rússia, seleção que derrotou os anfitriões do Euro, a Eslovénia, por 2-0, e que terminou o grupo B em 2º lugar, atrás do Cazaquistão e à frente da Polónia.

Os russos são os atuais vice campeões europeus, uma vez que perderam na final do Euro 2016 perante a Espanha, por 7-3.

O Cazaquistão também já está nas meias-finais, depois de ter derrotado a Sérvia, por 3-1, e agora aguarda adversário. Ainda esta terça-feira, às 20h portuguesas, a Espanha defronta a Ucrânia, para decidir quem ocupa a última vaga nas semi-finais, que serão disputadas quinta-feira. A final do Euro está marcada para sábado.