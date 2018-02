Selecionador renova até 2020 após conquista de título europeu de futsal

O selecionador português de futsal, Jorge Braz, renovou o contrato até 2020, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), um dia depois de Portugal conquistar o Europeu da modalidade.

De acordo com a FPF, a decisão de renovar com Jorge Braz até ao Mundial de 2020 foi tomada na sexta-feira, no dia seguinte à qualificação de Portugal para a final do Europeu, com um triunfo sobre a Rússia, por 3-2.

Citado na página oficial da FPF, Jorge Braz disse estar "muito satisfeito" com a renovação e que "esta continuidade é o reconhecimento de todo um trabalho desenvolvido ao longo de alguns anos".