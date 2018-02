Pedro Kol vence Moretti por KO e recupera título de campeão europeu de kickboxing

O português Pedro Kol sagrou-se esta noite campeão europeu de kickboxing na categoria -62kg, ao vencer o italiano Alessandro Moretti por KO, na arena do Campo Pequeno, em Lisboa. A vitória de Kol deu-se já na reta final do quinto e último assalto do combate.

A capital portuguesa assistiu à reedição do combate de 2017, mas desta vez com a vitória de Pedro Kol, que assim conseguiu recuperar o cinturão de campeão europeu (K1), na categoria de -62 kg. Este é o terceiro título continental para o atleta.

Há um ano, o português, formado nas escolas do Sporting, tinha sido derrotado em Itália por Alessandro Moretti. Uma lesão na tíbia direita impediu-o de combater até ao fim, e o júri decretou uma derrota por KO técnico.