Nelson Évora lidera lista dos sete atletas portugueses que vão estar nos Mundiais de pista coberta

Portugal vai participar com sete atletas nos Mundiais de atletismo em pista coberta, que vão ser disputados em Birmingham, em Inglaterra. Entre eles estão Nelson Évora, Tsanko Arnaudov e a seleção feminina dos 4x400 metros.

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) anunciou esta terça-feira os convocados para a competição, a disputar entre 1 e 4 de março, confirmando a presença de Nelson Évora (Sporting), no triplo salto - é atual campeão da Europa indoor - , Tsanko Arnaudov (Benfica), no lançamento do peso, Lorene Bazolo (Sporting), nos 60 metros, e Cátia Azevedo (Sporting), nos 400.

A velocista de 400 metros dos leões, que conseguiu os mínimos no passado sábado, em Pombal, integra ainda a seleção para a estafeta na distância, juntamente com Dorothe Évora (Sporting), Filipa Martins (Sporting) e Rivinilda Mentai (Benfica), cujas marcas somadas na distância cumpriram o requisito de 3.40,00 minutos.