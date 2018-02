Scott Wesgarth, o pugilista que ganhou o combate e perdeu a vida

Aos 31 anos, o pugilista inglês Scott Westgarth fez o último combate em Doncaster.

Durante a luta, o boxeur sofreu um knockdown mas manteve-se no ringue e conquistou a vitória depois de dez assaltos contra Spelman.

No final do combate ainda falou à imprensa, mas sentiu-se mal minutos depois, já no balneário, e foi levado de imediato para o hospital.

O agente, Stefy Bull, acabou por confirmar a morte de Scott na segunda-feira, nas redes sociais: “Não tenho palavras. Descansa em paz e os melhores pensamentos para a família e para a equipa. Foram os dias mais difíceis que tive de suportar.”

O adversário Dec Spelman não escondeu a tristeza e também prestou tributo nas redes sociais: “Absolutamente devastado e sem palavras. Vou continuar a rezar pela família do Scott e pelos próximos.”

A morte de Scott Westgarth deixou o mundo do boxe de luto. Várias personalidades da modalidade deixaram mensagens a homenagear o pugilista inglês.

Scott Westgarth ganhou sete em dez combates profissionais que fez. Recorde-se que, antes do boxe, Scott Westgarth começou a carreira no mundo do futebol.