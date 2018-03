Erick Kiptanui e Etagegne Woldu vencem meia maratona de Lisboa

O queniano Erick Kiptanui, em masculinos, e a etíope Etagegne Woldu, em femininos, venceram hoje a 28.ª edição da meia maratona de Lisboa.

Kiptanui completou a prova em 1:00.13 horas, batendo o eritreu Yohanes Gebregergish por 13 segundos, enquanto o também queniano Morris Munene Gachaga completou o pódio, chegando 14 segundos depois do vencedor.

O eritreu Zersenay Tadese, vencedor das edições de 2010, 2011 e 2012 - a primeira com um recorde do mundo de 58.23 minutos que ainda vigora -, terminou em quinto, com 1:10.29.