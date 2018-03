Illiabum bate Benfica e conquista Taça de basquetebol pela primeira vez

A formação de Ílhavo, que disputava a sua terceira final, depois dos desaires de 1988/89 e 1991/92, liderou o encontro do princípio ao fim e ao intervalo ganhava por 22 pontos (55-33).

A final foi uma reedição do jogo decisivo de 1991/92, que, então, terminou com a vitória do Benfica por 84-76.