Os outros clássicos do fim de semana

Clássico é clássico. Em qualquer modalidade, uma receita que envolva Benfica e FC Porto tem ingredientes garantidos: jogos disputados, bancadas tensas, desfechos pouco previsíveis e pontos muito valiosos.

No cartaz deste fim de semana, o duelo maior, já se sabe, está marcado para as 18h00 de domingo e joga-se no Estádio da Luz, mas durante este fim de semana esse não será o único encontro em que os adeptos de dragões e águias vão desfraldar bandeiras, empunhar cachecóis e roer as unhas (não necessariamente por esta ordem e, claro, se aplicável).

Aqui fica a agenda:

Hóquei em patins

FC Porto x SL Benfica

Sábado, 18h00, Dragão Caixa

Por falar em clássicos, este também é antigo e normalmente “quentinho”. O FC Porto vai receber o Benfica em hóquei em patins desta vez em jogo a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.

Os dois clubes defrontam-se uma semana depois do último encontro, jogo que terminou com uma goleada azul e branca (9-2) em jogo a contar para a Liga Europeia e que originou uma azeda troca de comunicados entre os dois clubes depois de muitos adeptos do Benfica terem ficado à porta do Dragão Caixa, retidos no controle de segurança.

No campeonato, as duas formações seguem empatadas na vice-liderança. O Sporting é quem comanda com um ponto apenas de vantagem sobre os rivais. O jogo deste sábado tem transmissão no Porto Canal.

Andebol

SL Benfica x FC Porto

Sábado, 19h30, Pavilhão nº 2 da Luz

No andebol como no hóquei em patins, o Sporting lidera enquanto FC Porto e Benfica dividem o segundo lugar com os mesmos pontos. Mas no andebol o fosso é maior. Com a fase final a chegar à quarta jornada, os leões levam quatro pontos de vantagem sobre os rivais e o mais certo é que cavem o fosso nesta ronda, pelo menos, sobre um deles.

O Benfica chega ao jogo vindo de uma vitória, ao passo que o FC Porto chega depois de um empate com o ABC. Ao FC Porto ainda faltam disputar os dois jogos com o Sporting, mas para as duas equipas que se encontram hoje na Luz o clássico pode ser mesmo decisivo na luta pelo título. O jogo terá transmissão em direto na TVI24.

Bilhar

FC Porto x SL Benfica A

Domingo, 10h30, Academia de Bilhar do Estádio do Dragão

No bilhar, também há um clássico para ver. Benfica e FC Porto estão neste momento a disputar a final six do campeonato nacional por equipas de bilhar às três tabelas. No Porto, vai ser jogada a jornada 11. Na deslocação a Lisboa, os dragões bateram o Benfica por 4-0. Agora que final six segue na segunda volta, falta saber qual será a resposta do Benfica.

Futebol de formação

SL Benfica x FC Porto

Domingo, 11h00, Caixa Futebol Campus

No dia do grande clássico, são os “miúdos” do Benfica e do FC Porto a darem o pontapé de saída.

A equipa comandada por Luís Nascimento recebe no Seixal, na condição de líder, o FC Porto de Tulipa, no jogo grande da terceira jornada da fase de apuramento do próximo campeão nacional de iniciados.

O peso do resultado não será, ainda assim, tão determinante quanto se espera poder ser o dos seniores. Os sub-15 ainda têm oito jornadas pela frente. O Benfica lidera com seis pontos. O FC Porto segue em terceiro com quatro. O jogo tem transmissão na BTv.