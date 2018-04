Miguel Oliveira termina qualificação em 12º lugar. "Foi um dia difícil"

Miguel Oliveira vai sair este domingo da quarta linha da grelha do Grande Prémio das Américas depois de ter alcançado ontem o 12º tempo da qualificação.

O piloto da KTM Ajo enfrentou dificuldades com os pneus, ele que foi quem rodou mais rápido nos treinos livres de sexta-feira.

“No geral, foi um dia difícil", confessou Miguel Oliveira depois da qualificação em declarações ao seu site.

"As condições da pista para a qualificação viram o nível de aderência melhorar consideravelmente. A temperatura era mais baixa, havia mais borracha em pista e o asfalto estava mais limpo, mas no nosso caso achámos isso difícil com pneus novos e não conseguimos definir um bom tempo por volta", explicou.

Para a corrida deste domingo, que tem início marcado para as 18h20 (hora portuguesa), a estratégia está definida: "Temos que tentar melhorar no aquecimento antes da corrida. Será uma corrida longa, por isso vamos tentar começar bem e conseguir posições".

Miguel Oliveira chega ao Texas, nos Estados Unidos, na quinta posição da geral ao cabo de dois grandes prémios. Na Argentina, o piloto de 23 anos foi terceiro, ao passo que no Qatar foi quinto.

A pode position em Moto2 ficou entregue a Alex Márquez que foi mais rápido que Sam Lowes e Mattia Pasini, atual líder da categoria intermédia.

Márquez sofre penalização

Em MotoGP, era o irmão de Alex, Marc Márquez, quem ia sair do primeiro lugar da grelha, mas uma penalização fez o campeão do mundo cair para a quarta posição na saída.

A penalização imposta ao piloto espanhol deveu-se ao facto de rodar em andamento lento na trajetória ideal da pista o que perturbou Maverick Viñales que realizava uma volta rápida. Viñales sai da primeira posição da grelha este domingo.

A corrida da classe rainha terá a duração de 20 voltas para uma distância de 110,3 quilómetros. Em Moto2, a corrida terá 18 voltas para fazer um total de 99,2 km.