12 em 12: Telma Monteiro é bronze em Telavive e mantém o pleno de medalhas em Europeus de judo

Foi há 14 anos. Ainda Telma Monteiro era uma miúda de 18 anos, em idade júnior e a combater na categoria -52 kg quando em Budapeste conquistou a sua primeira medalha em Campeonatos da Europa. De 2004 para cá passaram 14 anos, Telma participou em mais 11 edições dos Europeus (nos últimos dois anos esteve ausente por lesão) e nunca falhou uma medalha.

Na tarde desta quinta-feira, em Telavive, em Israel, não foi diferente. A judoca de 32 anos foi bronze, tal como em 2004, depois de bater a francesa Sarah Leonie Cysique por ippon, no segundo combate da fase de repescagem, para onde caiu depois de perder na final da Pool D frente à kosovar Nora Gjakova, no ponto de ouro.

No primeiro combate da repescagem, Telma bateu também por ippon a húngara Hedvig Karakas, curiosamente a judoca contra quem combateu na final de Baku’2015, onde se sagrou campeã europeia pela 5.ª vez. Nas edições de 2016 e 2017, Telma Monteiro, bronze nos Jogos Olímpicos do Rio’2016, não participou devido a lesão.

Quanto aos restantes portugueses em competição neste primeiro dia do Europeu de 2018, destaque para João Crisóstomo, que caiu apenas na repescagem na categoria -66kg, onde o experiente Sergiu Oleinic foi eliminado ao segundo combate. Em -60kg masculinos, Gonçalo Mansinho perdeu no primeiro combate, com o espanhol Francisco Garrigos.

Em femininos, Joana Diogo (-48kg) caiu ao primeiro combate, frente à turca Gulkander Senturk. Na mesma categoria, Catarina Costa ainda venceu um combate antes de ser eliminada pela ucraniana Maryna Cherniak. Em -52kg, Joana Ramos perdeu no segundo combate, com a eslovena Anja Stangar e Mariana Esteves perdeu no primeiro combate, com a italiana Rosalba Forciniti.