Nazaré no pódio dos “Óscares” do surf

Rodrigo Koxa conquistou o 'óscar' de maior onda do ano 2018 e o título de recordista mundial, batendo a marca mundial de Garret McNamara em 2011, feito também registado nas ondas alterosas da Nazaré. A onda surfada em novembro pelo brasileiro tinha 24,38 metros.Os prémios da Liga Mundial de Surf foram entregues, este sábado à noite, numa gala na Califórnia, nos EUA, entrando a Narazé na corrida com dez das 30 ondas candidatas, cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro.

A Nazaré proporcionou ainda mais dois prémios. O primeiro foi o da Melhor Performance Masculina, atribuído ao brasileiro Lucas "Chumbo" Chianca.

O segundo foi o de Queda do Ano, protagonizada, também no dia 8 de novembro, pelo britânico Andrew Cotton.

Na categoria de melhor onda, a Nazaré apresentou-se com dois nomeados, Ross Clarke-Jones e Sebastian Steudner, também candidatos na categoria XXL, a par de Rodrigo Koxa e Benjamin Sanchis, com marcas nas ondas gigantes da praia portuguesa mais conhecida do mundo.