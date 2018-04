Ricardinho admite oferta do Sporting e diz que há um segundo interessado. "São números incríveis"

O Inter Movistar ganhou (5-3) mas no final essa não era a notícia. O recém-consagrado campeão europeu de futsal venceu ao Levante, em jogo a contar para a Liga espanhola, mas quando o encontro terminou o que todos queriam saber era se Ricardinho está de saída.

O jogador, que marcou dois dos cinco golos da sua equipa, não se escondeu em respostas vagas. Assumiu que está a equacionar a proposta milionária do Sporting, mas acabou por revelar, em declarações à Cadena Ser, que há mais um interessado na corrida.

"Acho que é bom, em primeiro lugar, para esta modalidade, porque não estamos habituados a números assim. Agradecer ao Sporting e ao outro clube que fez a oferta. Algo incrível, muito bonito para o futsal e para mim", começou por dizer.

Questionado sobre as hipóteses de deixar o Inter, Ricardinho admitiu que são maiores as de sair do que as de ficar: "Neste momento, diria que estamos a falar de 70-30 para sair porque estamos a falar de números incríveis. O clube entende. Vai fazer um esforço para voltar a falar comigo", disse ainda, tendo admitido noutra entrevista que terá estado quatro horas reunido em sua casa com José Maria Garcia, um dos proprietários do clube espanhol, para falar das propostas que tem em cima da mesa.

O "Mágico" português garante que "nada está decidido" e que está a "avaliar bem, a pensar muito". Mas, frisou, pode não ser para o Sporting: "Não estou a dizer que é para ir para o Sporting ou para esse outro clube que não posso dizer qual é porque não quis dar a cara", declarou.

De acordo com a imprensa desportiva portuguesa, Miguel Albuquerque, diretor do futsal do Sporting, já terá deixado Madrid onde foi fazer uma proposta colossal pelo capitão da seleção portuguesa e antigo jogador do Benfica: cinco milhões de euros por um contrato de quatro anos mais a cláusula de 1,5 milhões para a rescisão com o Inter Movistar, clube com quem tem ligação firmada até 2020.

A resposta, dizem também os jornais, é esperada ainda este fim de semana.