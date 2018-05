Na época em que regressou ao voleibol, o Sporting sagra-se campeão nacional

Foi até ao fim. Na ‘negra’, num 5.º set, no último ponto. O Sporting sagrou-se esta terça-feira campeão nacional de voleibol, ao bater no 5.º e decisivo jogo da final o Benfica por 3-2. É um regresso perfeito do Sporting à modalidade, que foi extinta há 23 anos e voltou de forma oficial esta época.

Numa final muito equilibrada, disputada no Pavilhão João Rocha, o Sporting entrou a ganhar, garantindo 1.º set por 25-19. O Benfica responderia, colocando-se à frente do marcador após trunfos no 2.º e 3.º sets, por 25-19 e 25-22. E depois dos leões serem mais fortes no 4.º set (25-16), tudo se decidiu na negra, em que o Sporting esteve quase sempre na frente até à reta final, altura em que o Benfica dispôs de uma bola de campeonato, aos 14-13. Os leões fizeram depois três pontos de seguida para fechar o último set em 16-14 e a final em 3-2.

Este é o 6.º campeonato da história do Sporting, o primeiros nos últimos 24 anos. Nessa equipa estava Miguel Maia, que voltou aos leões esta época e volta a ser campeão aos 47 anos.