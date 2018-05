É oficial. Miguel Oliveira vai alinhar na prova-rainha do motociclismo em 2019

Está confirmado. Miguel Oliveira vai competir em 2019 na categoria principal do Mundial de Motociclismo ao serviço da Tech3/KTM.

A confirmação foi feita este sábado no site oficial do jovem piloto português.

"A temporada ainda vai no início, mas estou muito feliz pelo facto de a KTM já ter conseguido ver o suficiente deste ano e do último, para confiar em mim e acreditar que mereço esta oportunidade no MotoGP", declarou.

"Sempre sonhei com o MotoGP, foi sempre um objetivo", confessou ainda Miguel Oliveira que tem ainda muito campeonato pela frente em Moto2.

O piloto é o primeiro a fazer todo o percurso de formação na equipa, da Rookies Cup à MotoGP onde alinhará na próxima temporada.

Aos 23 anos, o piloto natural de Almada tem um currículo único no motociclismo nacional. Miguel Oliveira juntou-se à Red Bull KTM em 2015 e logo nesse ano conquistou seis vitórias e nove pódios em Moto3. Subiu à categoria Moto2, e na sua primeira época conquistou nove troféus com três vitórias. Em 2018, leva já dois pódios.

À entrada para o quarto grande prémio da época - em Espanha, este fim de semana - o piloto da KTM segue na quarta posição da geral.