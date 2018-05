Miguel Oliveira no pódio do Grande Prémio de Espanha

À quarta ronda do mundial de motociclismo, Miguel Oliveira alcançou o seu melhor resultado da época. No Grande Prémio de Espanha, que decorreu este domingo em Jerez de la Frontera, o piloto português da KTM foi segundo classificado na categoria Moto2.

Oliveira saiu da quinta linha, uma vez que não conseguiu melhor que o 14º tempo na qualificação. Na corrida, o almadense voltou a mostrar um excelente desempenho ao longo da corrida, ganhando várias posições, e ameaçando mesmo a vitória do italiano Lorenzo Baldassarri, que partiu e chegou na primeira posição.

Miguel Oliveira sai de Espanha na terceira posição da geral, ensanduichado pelos mesmos italianos com que hoje esteve no pódio. A diferença é que no campeonato a liderança é de Francesco Bagnaia, sendo o segundo posto de Baldassarri.

O piloto português que garantiu esta semana uma participação na MotoGP do próximo ano, foi quinto no Qatar, terceiro na Argentina e nos Estados Unidos. O próximo grande prémio será em Le Mans, na França.