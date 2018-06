Miguel Oliveira vence GP de Itália de Moto 2

Miguel Oliveira venceu a sexta prova do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, cumprindo as 21 voltas em 39.42,018 minutos, numa corrida emocionante que foi alternando a liderança com o italiano Lorenzo Baldassari (Kalex), que cortou a meta apenas 184 milésimos de segundo depois.

O piloto português mantém o segundo lugar no campeonato com 98 pontos, mas reduziu para 13 pontos a desvantagem para o comandante, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que ficou em quarto na prova deste domingo, em Mugello, logo atrás do espanhol Joan Mir (Kalex).



"Não posso descrever o que sinto. Hoje decidi vencer! Sabia que ia lutar com os pneus e com a temperatura; deixei o Pasini liderar para ver até onde ele podia ir, ele estava a ir rápido mas depois caiu. Quando isso aconteceu eu sabia que podia ganhar e lutei por isso até ao fim", disse no final.

Recorde-se que em 2015, ano da sua primeira temporada com a equipa, Miguel Oliveira conquistou primeira vitória no Grand Prix na pista italiana