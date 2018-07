De uma cama de hospital aos recordes em dois anos: a história da incrível recuperação de Bruno Hortelano, o homem mais rápido de Espanha

Bruno Hortelano melhorou no último domingo, nos campeonatos nacionais, o recorde espanhol dos 200 metros. Os 20.04 segundos são uma boa marca, mas ainda assim é apenas a 25.ª melhor marca de 2018 na distância e nem sequer é a melhor marca de um europeu. É apenas a 40.ª melhor corrida de 200 m feita por um cidadão do velho continente, ainda longe dos históricos 19.72 conseguidos pelo italiano Pietro Mennea nos anos 70.

Mas então porque é que Bruno Hortelano é esta segunda-feira o destaque principal da primeira página do diário desportivo “Marca”?

A resposta está na foto abaixo.

A foto foi publicada esta segunda-feira, mas tem cerca de dois anos. Bruno está numa cama de hospital, a recuperar de um grave acidente de viação, que aconteceu poucos dias após voltar dos Jogos Olímpicos do Rio, poucos meses após se tornar campeão europeu dos 200 metros. Naquele momento, não sabia sequer se ia voltar a correr.

Bruno Hortelano, que não é futebolista, está na primeira página de um jornal porque é um milagre. Aliás, a manchete do diário “Marca” é mesmo essa: “Um milagre chamado Hortelano”.

Às primeiras horas da manhã do dia 5 de setembro de 2016, numa autoestrada nos arredores de Madrid, o carro onde seguia Bruno, conduzido por um primo, bateu de frente contra um camião e capotou. O primo tinha o dobro do nível de álcool permitido, Bruno não levava cinto de segurança. Ninguém correu perigo de vida, mas dos quatro ocupantes do carro, o velocista, em pleno ano de afirmação como uma das grandes esperanças do atletismo europeu, foi o que ficou mais mal tratado.

Chegou ao hospital com aquilo que os médicos chamam de “lesão catastrófica” na mão direita. “Significa que estão lesionadas todas as partes da mão: a pele, os tendões, os ossos, a circulação”, explicou ao jornal “El País” o médico Xavier Mir, que acompanhou o atleta na sua difícil recuperação, com incontáveis operações.

Mais de metade destes casos acabam em amputação. E o caso de Hortelano era particularmente complicado: em certas partes da mão, o espanhol nem sequer tinha pele e o risco de infeção era enorme.

Uma questão de paciência

Bruno Hortelano nasceu há 26 anos numa terra para nós longínqua e de nome engraçado, Wollongong, a 80 quilómetros de Sydney, na Austrália. Os pais, ambos espanhóis, aí trabalhavam como especialistas em microbiologia molecular. A família seguiu poucos meses depois para o Canadá, onde o menino Hortelano se fez rapaz e começou a mostrar gosto pelo desporto: antes do atletismo, tentou o taekwondo, o futebol e até o futebol americano.

Tinha jeito para todos, mas aquilo que o tornou numa estrela na escola secundária de Burlington foi mesmo o atletismo, principalmente as provas de velocidade. Dali seguiu para a Universidade de Cornell, no estado de Nova Iorque, onde para lá do desporto, seguiu as pegadas dos pais nas ciências, licenciando-se em Engenharia Biomédica.

PEDRO UGARTE/Getty

A Engenharia Biomédica é a área que integra a engenharia com as ciências da saúde na prevenção diagnóstico e terapia de doenças. É através dela que, por exemplo, se desenvolvem as próteses. E, ironia do destino, foi por pouco que Hortelano escapou a uma.

Tal não aconteceu. O primeiro passo para os médicos, o mais urgente de todos, era salvar a mão direita de Hortelano. As técnicas para correr são muitas e cada um tem a sua: há quem feche o punho a correr, há quem siga com as mãos abertas, há quem abra os dedos, há quem os cerre e nada disso influi drasticamente no resultado final. Mas para iniciar a corrida, nos blocos, os atletas necessitam de quatro apoios, ou seja, têm de ter os dois pés e as duas mãos apoiadas.

Esse milagre foi conseguido com longas intervenções cirúrgicas em que a mão do atleta foi praticamente reconstruída. Mas enquanto o atleta, então com 24 anos, estava preso a uma cama de hospital, a tentar recuperar as forças e a mobilidade na mão, o mundo não parava. Os colegas treinavam-se na pista, participavam em provas e Hortelano era esquecido.

“A paciência foi o que mais tive de trabalhar nestes dois anos e foi um caminho especialmente longo. Se não tivesse tido essa paciência, penso que teria caído na frustração, talvez tivesse deixado este caminho e talvez me tivesse dedicado a outra coisa”, disse numa entrevista ao “El País” em maio, em vésperas de voltar às pistas.

Daí para cá, além de ter melhorado no domingo um recorde nacional dos 200 m que já era seu, também se tornou no melhor espanhol de sempre nos 400 m. Bruno Hortelano não só voltou: voltou ainda mais forte que antes.

Mas para isso, o jovem espanhol, conhecido pelo seu sorriso fácil e aberto, deambulou pelas trevas. Além da lesão, teve de ultrapassar uma depressão, uma situação nova para quem sempre se assumiu como um eterno otimista. “Nunca sabes como vais responder a uma situação traumática. A verdade é que quis manter um otimismo uma força mental que, às tantas, se foram esgotando e entrei em depressão. Era uma depressão mais humana, que não vinha da minha vida de desportista mas sim da minha vida pessoal. Vi que a minha vida tinha mudado e quando tens mudanças assim tão drásticas, muitas mudanças de uma só vez, custa aceitar”, assumiu ao “El País”.

Hortelano voltou a ser Hortelano com a ajuda de um psicólogo e também com o fixar de objetivos. O principal continua a ser estar bem nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, depois da desilusão que foi não chegar à final dos 200 m no Rio de Janeiro.

As lágrimas de alegria

A vida de Bruno Hortelano sempre foi um sprint e foi ao sprint que fez a sua recuperação. Mas nunca havia sido tão rápido como no domingo, nas semifinais dos 200 m dos campeonatos de Espanha de atletismo, que se disputaram em Getafe. O cronómetro parou aos 20.04, recorde pessoal de Hortelano, recorde de Espanha, uma marca que não é apenas um marca, é um milagre.

“É a prova que sim, é possível”, disse o atleta após o feito, como que parafraseando certo saudoso presidente norte-americano. Ao mesmo tempo que o cronómetro parou, começaram as lágrimas do atleta nascido na Austrália, olhando para a luva preta que sempre protege as cicatrizes da mão direita: “Não consigo parar de chorar porque vieram-me à memória todas as recordações destes dois anos tão difíceis. Tinha fé, sempre disse que se voltasse iria voltar a 110 por centro. Mas uma coisa é dizer, é pensar nisso, outra é fazê-lo. Quando acontece, é outra coisa”.

Sublinhando que ainda tem “margem para melhorar”, Hortelano aparece agora como um dos favoritos ao título europeu, nos campeonatos que se disputam em Berlim, em agosto. Ou melhor, à revalidação de um título europeu que ganhou de surpresa há dois anos, depois da desqualificação de Churandy Martina - informação que só soube em plena zona mista e que valeu este belo momento de televisão.