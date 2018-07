Ryan Lochte colocou no Instagram uma foto a receber uma injeção. Valeu-lhe 14 meses de suspensão

Para um atleta de alta-competição, as redes sociais podem ser um poderoso aliado. No contacto com os fãs e patrocinadores, por exemplo. Mas, ao não serem utilizadas com bom senso, também podem estragar uma carreira.

Veja-se o caso de Ryan Lochte. Em maio, o nadador de 33 anos, dono de 12 medalhas olímpicas, seis delas de ouro, colocou no Instagram uma fotografia a receber uma infusão intravenosa numa clínica.

A substância não era proibida, mas a ação em si é. De acordo com o regulamento antidoping, qualquer atleta está proibido de receber injeções de qualquer substância à excepção de dois casos: numa situação de internamento, ou com autorização prévia. Lochte não estava hospitalizado nem tinha autorização para o procedimento, pelo que a USADA, a agência antidopagem dos Estados Unidos, iniciou uma investigação que não acabou bem para o veterano Lochte.

Porque 14 meses de suspensão para um nadador de 33 anos são muitos meses.

Como a suspensão é retroativa, Lochte estará fora das piscinas até julho de 2019, um duro revés nos desejos do atleta, cujo objetivo é estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

“Isto é devastador para mim e para a minha família, ainda para mais agora que estava de volta à minha boa forma. Eu sei que parece uma penalização demasiado dura para algo que foi feito de forma não intencional e mais quando não estava a colocar nada de proibido no meu corpo, mas regras são regras e se há uma violação técnica eu tenho de aceitar as consequências”, sublinhou o atleta pouco depois de se saber da suspensão.

CHRISTOPHE SIMON/Getty

Lochte estava a num período de grande forma depois de ter cumprido outra suspensão de 10 meses por parte da federação de natação norte-americana. Durante os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, Lochte e mais três colegas da seleção norte-americana afirmaram ter sido vítimas de um assalto à mão-armada na cidade. Mas a verdade veio rapidamente ao de cima: após uma noite de copos, o grupo havia destruído uma estação de serviço e queria encobrir o caso. Acabou suspenso, sem os prémios monetários pela medalha de ouro que ganhou no Rio e sem vários patrocinadores.

Ainda assim, Lochte, que nos Jogos de Tóquio terá 36 anos, não pensa abandonar as piscinas. “Posso estar impedido de competir mas vou continuar a treinar todos os dias. Não há nada que eu mais queira do que ter o privilégio de nadar pelo meio país nuns quintos Jogos Olímpicos, em Tóquio”.

Até lá, mais cuidado com as redes sociais.