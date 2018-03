Miguel Oliveira arranca campeonato do Mundo de Moto2 com um 5.º lugar

O piloto português Miguel Oliveira, em KTM, foi hoje quinto classificado na corrida de Moto2 do Grande Prémio do Qatar, primeira prova do Mundial de motociclismo de velocidade de 2018, em Doha.

No circuito de Losail, Miguel Oliveira, terceiro no Mundial de 2017, partiu do quarto lugar da grelha, mas na primeira curva sofreu um toque na roda traseira e baixou para 8.º lugar. Apesar de nunca mais ter conseguindo aproximar-se da dianteira da corrida, o piloto de Almada ainda conseguiu recuperar até ao 5.º lugar, amealhando 11 pontos para começar a temporada.

A vitória foi conquistada pelo italiano Francesco Bagnaia (Kalex), seguido pelo seu compatriota Lorenzo Baldassarri (Kalex), segundo, e o espanhol Alex Marquez (Kalex), terceiro, depois de partir da 'pole'.

Em MotoGP a vitória foi para o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), seguido do atual campeão do Mundo, o espanhol Marc Márquez (Honda) e do veterano italiano Valentino Rossi (Yamaha).

Na categoria mais baixa, Moto3, Jorge Martin (Honda) foi primeiro, à frente do também espanhol Aron Canet (Honda) e do italiano (Lorenzo della Porta (Honda).