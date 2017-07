Fragmentos do discurso amoroso futebolístico. “Estou preparado para os próximos 15 anos” no United, diz Mourinho

Passado um ano de ter chegado ao Manchester United, José Mourinho confessa-se ainda enamorado pelo clube e com olhos numa relação de longa-duração, em entrevista à “ESPN”. “Estou preparado para os próximos 15 anos. Por que não?”, disse.

O treinador português chegou e ganhou… a Liga Europa. Para muitos adeptos do United esta conquista foi prova de futura grandeza, para outros foi a desilusão ganhar a liga “b” dos troféus europeus.

Se Mourinho quer voltar conquistar o coração do adeptos, vai ter, sem dúvida, de fazer mais: sonhar com o título da Premier League e a Liga dos Campeões. (É nesse sentido que o clube se está a reforçar e a gastar muitos milhões de euros.)

“O que estou a tentar fazer no clube é que o meu trabalho vá além dos resultados, que chegue a áreas que, por vezes, as pessoas não pensam que façam parte do trabalho de um treinador. Do meu ponto de vista, o meu trabalho é muito mais do que aquilo que faço no campo e do que os resultados que a minha equipa consegue no fim de semana”, disse Mourinho.

Para esses resultados, é preciso estabilidade, a mesma que Sir Alex Ferguson teve no clube. “Este clube esteve tantos anos com Sir Alex que as pessoas se habituaram a ele, perceberam as grandes consequências dessa estabilidade. Depois do David e de Van Gaal, estou no meu segundo ano. Espero ficar para dar essa estabilidade que o clube quer. Vou tentar, mas penso sempre que temos de tentar merecê-lo. E é isso que faço todos os dias”, explicou.