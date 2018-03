Mourinho: “O Tottenham derrotou o Liverpool e o Real Madrid, mas não nos marcou um golo. Acho que merecemos algum crédito”

Este domingo há jogo grande na Premier League: Chelsea-Manchester United (bom, na verdade, dois jogos grandes, já que também há Manchester City-Arsenal). Boa altura para José Mourinho puxar dos galões no que diz respeito ao... Tottenham.

É que o 3º classificado da Liga inglesa, com 20 pontos, venceu na quarta-feira à noite o Real Madrid, por 3-1, na Liga dos Campeões - tal como também já tinha derrotado o Liverpool. Mas, na semana passada, defrontou o United e... perdeu, 1-0.

"O Tottenham derrotou o Liverpool por 4-1 e o Real Madrid por 3-1, mas não marcaram contra o Manchester United, portanto acho que os meus jogadores merecem algum crédito por isso", concluiu Mourinho.

O United está em 2º lugar na Premier League, com 23 pontos, menos cinco do que o líder City, e vai no domingo a Stamford Bridge (16h30, SportTV3) visitar uma casa que Mourinho conhece bem. "Admito que é um pouco diferente para mim, mas, no final, quero ganhar. É um jogo grande porque eles são os campeões, mas, do ponto de vista emocional, é só mais um jogo", disse. "Daqui a quatro ou cinco anos já ninguém se lembra que treinei o Chelsea".

Questionado sobre o quanto tinham crescido os jogadores do United desde a última época, Mourinho... brincou: "Acho que o Rashford cresceu dois centímetros e o Scott McTominay três".