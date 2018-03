“Mourinho está a matar o futebol. O futebol que o United joga é uma porcaria”

Bryan Roy é a última voz crítica que se levantou contra José Mourinho. Em entrevista ao “Daily Mirror”, o antigo avançado holandês foi desassombrado nas palavras que usou para qualificar o treinador português do Manchester United.

“Mourinho não pensa nos fãs, ele pensa apenas nos resultados e isso tem de parar. Ele está a matar o futebol. Olhem para o Manchester United... O futebol que eles jogam é uma porcaria. É horrível. Como é que vamos comparar isto com o tempo do Sir Alex Ferguson? O que é que está a acontecer? Estamos todos loucos? Está toda a gente a ficar maluca? Não posso acreditar nisto. Isto é o Manchester United. O futebol é para os fãs, não é para o dinheiro. O dinheiro vem com isso, porque sem futebol não é nada. A primeira coisa a considerar deve ser como praticar um futebol que entretenha”