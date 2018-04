Podem continuar a contar com ele(s): Manchester United de Mourinho na final da Taça de Inglaterra

Começou mal, mas acabou bem. Esta tarde, em Wembley - casa do Tottenham esta época - o Manchester United começou a perder, mas acabou a ganhar, conseguindo então qualificar-se para a final da Taça de Inglaterra.

Dele Alli marcou primeiro, aos 11 minutos, mas o United empatou, por Alexis Sánchez, aos 24'. Já na 2ª parte, aos 62', Herrera fez o 2-1 final.

No seu segundo ano no Manchester United, José Mourinho vai ter já oportunidade de conquistar o quarto troféu no clube, depois de ter arrecadado, na época passada, a Liga Europa, a Taça da Liga e a Supertaça.

A outra meia-final da Taça de Inglaterra será disputada entre Chelsea e Southampton. A final da prova está marcada para 19 de maio.