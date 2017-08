Fernando Pimenta, o rapaz de ouro (e de prata): “Isto é espetacular. Fui com tudo e deixei o alemão para trás”

Fernando Pimenta chegou pelas 15:00, mas um atraso na recolha das bagagens fê-lo demorar quase uma hora para conseguir sair do aeroporto.

Sempre com palavras de apoio, o canoísta português foi recebido com entusiasmo pelos adeptos presentes. De Ponte de Lima, viajaram dois autocarros com apoiantes para além dos familiares do atleta português.

Fernando Pimenta sagrou-se ontem campeão do mundo de K1 5.000 metros nos Mundiais na República Checa. O canoísta de Ponte de Lima já tinha conseguido na véspera a medalha de prata em K1 mil metros.

Pimenta vai hoje ainda ter uma homenagem na Câmara Municipal de Ponte de Lima.