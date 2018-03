Tiros, detidos, feridos: a noite de dérbi para esquecer em Guimarães

Os desacatos, que começaram por volta das 18h30 e provocaram pelo menos 8 feridos.

Os adeptos em causa foram encaminhados para as instalações da PSP, onde foram sujeitos a processos de averiguações e identificação.

Tudo começou quando os apoiantes do Braga começaram a entoar cânticos de apoio ao clube junto ao edifício dos Bombeiros Voluntários de Guimarães.

O grupo acabou por se cruzar com adeptos do Vitória, que estavam num café próximo do local.

Os desacatos terminaram com a intervenção das forças da PSP.

Há ainda relatos que apontam para o disparo de algumas balas de borracha por parte da polícia.