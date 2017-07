“Se queda”. Ronaldo fica no Real Madrid

Cristiano Ronaldo é a manchete da "Marca" desta terça-feira, com declarações exclusivas do jogador. O jornal desportivo espanhol confirma a permanência de Ronaldo na equipa madrilena com a expressão "se queda" - "fica", em português.

O mesmo termo foi usado este domingo por Gerard Piqué para anunciar a permanência de Neymar no Barcelona, que ainda não foi confirmada pelo clube catalão.

Confrontado com as acusações da justiça espanhola, por alegadamente fugir aos impostos, Cristiano Ronaldo terá mostrado vontade de abandonar o Real Madrid.

Uma hipótese afastada pelo jornal desportivo, que cita o jogador, que está em 'tour' pela China: "Ganhar troféus importantes com o meu clube na época passada foi fantástico, tal como foi fantástico ganhar troféus individuais, e seria bom fazê-lo novamente".

O internacional português tem contrato com o clube de Florentino Pérez até 2021.