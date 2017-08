Um golo do Real Madrid... 'à Barcelona': foram 44 passes seguidos, passando pelos 11 jogadores

É um daqueles golos para ver e rever (e rever), até porque não costuma ser marcado pelo Real Madrid: são 44 passes seguidos, desde o guarda-redes Keylor Navas, passando por todos os jogadores de campo, até ao toque final de Casemiro, em 107 segundos

Com a classe de jogadores como Isco, Modric e Kroos, liderados por Zinedine Zidane, o Real Madrid tem sido, esta época, muito mais 'Barcelona' do que o próprio Barcelona, como se viu na Supertaça - isto é, muito mais paciente e eficaz na manutenção da posse da bola como forma de chegar ao golo: o famoso 'tiki taka'.

O Real venceu o Corunha por 3-0, com golos de Bale, Casemiro e Kroos, na 1ª jornada da Liga espanhola, num jogo em que Sergio Ramos foi expulso. Quanto ao Barcelona, venceu o Bétis por 2-0, no Camp Nou, com golos de Messi e Sergi Roberto.

Veja a jogada do segundo golo do Real Madrid frente ao Corunha: