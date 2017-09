FPF divulga comunicações do videoárbitro do Sporting-Estoril

As comunicações foram reveladas através de um comunicado, na página oficial, onde a Federação explicou como funciona a comunicação na equipa de arbitragem e que tem como objetivo "ajudar os adeptos a perceberem melhor o projeto do videoárbitro".

No vídeo é possível ouvir as comunicações entre o árbitro de campo, Luís Godinho, e Tiago Martins, que era o videoárbitro. Primeiro, num lance protagonizado por Bas Dost, do Sporting; e pouco depois por Pedro Monteiro, do Estoril. Ambos foram anulados pelo árbitro de campo.