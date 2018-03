O 'show' Carlos Carvalhal continua: agora ofereceu aos jornalistas pão de ló (e falou de Mourinho)

Depois dos pastéis de nata, bolo. É caso para dizer que Carlos Carvalhal está a fazer as delícias dos jornalistas do País de Gales.

O treinador português ofereceu bolo de Páscoa a todos os presentes na conferência de imprensa de antevisão do jogo contra o Manchester United de José Mourinho, marcado para sábado (15h, SportTV3).

Questionado sobre a probabilidade de Mourinho oferecer bolo aos jornalistas, Carvalhal riu-se. "Penso que não. Mas ele é simpático, se o conhecer bem, verá que é um tipo engraçado, bem diferente do parece em público", respondeu, antes de deixar elogios ao técnico do 2º classificado da Premier League.

"O Mourinho é um lutador. É muito bom nos 'mind games', normalmente ele ganha esse tipo de batalhas. Eu sou muito diferente. Temos poucas semelhanças, personalidades bem distintas. Mas ele é uma inspiração, é o nosso rei no futebol. Abriu as portas para uma nova geração de treinadores irem para o estrangeiro e deu uma nova ideia dos portugueses no estrangeiro. Eu, como português, tenho muito orgulho no seu trabalho. É o tipo de pessoa que se gosta ou se odeia e eu estou no primeiro grupo", acrescentou.

O técnico do Swansea, 14º classificado, aproveitou a antevisão do jogo para deixar mais uma frase que vai ficar marcada: "Há duas coisas importantes: nunca perdi contra ele e nunca perdi em Old Trafford. Porque é a primeira vez que vou lá jogar... Tenho um bom registo, não é verdade?"

O Swansea até já aproveitou para fazer t-shirts com as frases mais engraçadas de Carlos Carvalhal desde que chegou ao clube (veja AQUI).