“Rompi definitivamente com Luís Filipe Vieira”. Rui Gomes da Silva admite candidatar-se à presidência do Benfica

O antigo vice-presidente do Benfica Rui Gomes da Silva admitiu candidatar-se à presidência do clube, caso haja eleições antecipadas, durante o programa "Dia Seguinte", da SIC Notícias, segunda-feira à noite.

"Se houver eleições, admito a possibilidade de me candidatar. Não sou opositor de Luís Filipe Vieira, mas rompi com as pessoas que lá estão e, quando vou a eleições, vou para ganhar. Estou farto, assumo que estou farto. Este ano, o Benfica devia ter percebido que era um campeonato em que ia ser atacado e nunca vi nenhum membro da estrutura a vir dar a cara. O Benfica perde o campeonato por culpa própria", disse o ex-dirigente.

As declarações de Rui Gomes da Silva surgem dois dias depois de o Benfica ter perdido em casa com o Tondela por 3-2, jogo que ditou praticamente o afastamento dos 'encarnados' na corrida pelo 'penta', ficando a cinco pontos do FC Porto, quando faltam apenas duas jornadas para o fim campeonato.