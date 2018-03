Mundial não vai ter árbitros principais nem assistentes portugueses. Mas...

36 árbitros principais, 63 assistentes, 46 nacionalidades... e nenhum português. A FIFA divulgou esta quinta-feira a lista de juízes escolhidos para arbitrar no Mundial 2018, na Rússia, e nela não consta o nome de qualquer português.

Ainda assim, poderá haver dois portugueses na prova, mas noutra função: a de videoárbitro.

Artur Soares Dias e Tiago Martins estiveram em fevereiro, no Qatar, num seminário de preparação para o Campeonato do Mundo, enquanto VARs, pelo que estão no lote de possíveis candidatos à função.

Soares Dias também esteve, aliás, como VAR no Mundial de clubes e na Taça das Confederações.

Mas, para já, a FIFA ainda não anunciou os videoárbitros selecionados para a prova - isso só acontecerá depois de um seminário que o organismo vai organizar em abril, em Itália.

"O processo de seleção vai ter em conta a experiência dos candidatos, enquanto VARs, nas respetivas ligas nacionais, nas competições da FIFA e nos seminários de arbitragem desde o início do projeto do VAR, em 2016", lê-se no site da FIFA.

A lista de árbitros nomeados para o Mundial