Mourinho: “Sem Cristiano seria impossível vencer o Mundial, mas com Cristiano nada é impossível”

José Mourinho tem os seus fellings para o Mundial: Brasil, Argentina, Espanha e... Portugal. Desde que Portugal se apresente com Cristano Ronaldo em boa forma, claro.

“Portugal tem uma equipa interessante. Sem o Cristiano, seria impossível. Mas com ele, nada é impossível“, disse Mourinho sobre o cinco vezes Bola de Ouro, que replicou o raciocínio para analisar as chances da argentina. “Os argentinos sem Messi também não seriam candidatos. Mas, com ele, a Argentina é uma das seleções favoritas”.

Por outro lado, Mourinho diz-se fã do Brasil de Tite. “Gosto muito da estrutura, mentalmente e taticamente. Há uma mistura entre o talento brasileiro com uma abordagem física, séria e tática. Defende bem, concede poucos golos, tem um bom lote por onde escolher. E depois, à frente... Com Willian, Neymar, Coutinho e Gabriel Jesus - são todos futebolistas com capacidades invulgares”.

Do lado de cá, no Velho Continente, o treinador português tem uma equipa favorita: a Espanha de Lopetegui. “A seleção espanhola é uma equipa a sério outra vez. Conseguiram juntar jogadores com a mesma filosofia de jogo, o mesmo estilo de jogo. Diria que a Espanha parte à frente de todas as outras seleções europeias”.