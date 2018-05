Irão: Carlos Queiroz chama jogadores que estavam banidos por terem defrontado clube israelita

Os iranianos Massoud Shojaei e Ehsan Hajsafi, banidos por terem defrontado um clube israelita, foram chamados pelo selecionador Carlos Queiroz na pré-convocatória para o Mundial'2018 de futebol.

O português, selecionador do Irão, que será adversário de Portugal no Grupo B do Mundial da Rússia, integrou os dois jogadores numa convocatória alargada de 35 futebolistas.

Em agosto de 2017, os responsáveis iranianos afastaram da seleção os médios Shojaei, de 33 anos, e Hajsafi, de 28, por terem defrontado o Maccabi Telavive quando jogavam nos gregos do Panionios.

Não há outras surpresas entre os restantes ‘eleitos’ de Carlos Queiroz, entre as quais se inclui avançado Alireza Jahanbakhsh, que se tornou o primeiro asiático a ser o melhor marcador numa liga europeia, com 21 golos no campeonato holandês, e o guarda-redes do Marítimo Amir Abedzadeh.

No Mundial'2018, a disputar entre 14 de junho e 15 de julho, o Irão encontra Portugal na terceira e última jornada do Grupo B, em 25 se junho, em Saransk, depois de defrontar Espanha e Marrocos.

Lista de 35 pré-convocados:

- Guarda-redes: Alireza Beiranvand (Persepolis), Seyed Hossein Hosseini (Esteghlal), Rashid Mazaheri (Zob Ahan) e Amir Abedzadeh (Marítimo/POR).

- Defesas: Ramin Rezaeian (Oostende/Bel), Voria Ghafouri (Esteghlal), Steven Beitashour (Los Angeles FC/EUA), Seyed Jalal Hosseini (Persepolis), Mohammad Reza Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Al Sadd/Qat), Mohammad Ansari (Persepolis), Pejman Montazeri (Esteghlal), Seyed Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny/Rus), Omid Nourafkan (Esteghlal), Saeid Aghaei (Sepahan) e Roozbeh Cheshmi (Esteghlal).

- Médios: Saeid Ezatolahi (Amkar Perm/Rus), Massoud Shojaei (AEK Atenas/Gre), Ahmad Abdolahzadeh (Foolad), Saman Ghoddos (Östersund/Sue), Mahdi Torabi (Saipa), Ashkan Dejagah (Nottingham Forest/Ing), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Ehsan Hajsafi (Olympiacos/Gre), Ali Karimi (Sepahan), Soroush Rafiei (Al-Khor/Qat), Ali Gholizadeh (Saipa) e Vahid Amiri (Persepolis).

- Avançados: Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar/Hol), Karim Ansarifard (Olympiacos/Gre), Mahdi Taremi (Al-Gharafa/Qat), Sardar Azmoun (Rubin Kazan/Rus), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen/Hol) e Kaveh Rezaei (Charleroi/Bel).