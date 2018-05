Já há convocados do Brasil para o Mundial'2018: Taison e o ex-V. Guimarães Geromel são as surpresas

O selecionador brasileiro Tite anunciou esta segunda-feira a lista dos 23 convocados para o Mundial'2018, onde sobressaem os nomes de Neymar, Philippe Coutinho ou Roberto Firmino, bem como o ex-Benfica Ederson e os ex-FC Porto Danilo e Casemiro.

Uma das surpresas da lista é outro jogador que já atuou em Portugal, no Chaves e V. Guimarães, o central Pedro Geromel, atualmente no Grémio. O avançado Taison, jogador de Paulo Fonseca no Shakhtar da Ucrânia é outra das surpresas de Tite. Para a lateral-direita, que ficou desfalcada com a lesão de Daniel Alves, além de Danilo, foi ainda chamado Fagner, do Corinthians.

O Brasil estreia-se no Mundial da Rússia a 17 de junho, frente à Suíça, em Rostov.

Lista dos convocados do Brasil:

Guarda-redes: Alisson (Roma), Ederson (Man. City) e Cássio (Corinthians);

Defesas: Danilo (Man. City), Fagner (Corinthians), Marcelo (Real Madrid), Filipe Luís (At. Madrid), Thiago Silva (Paris SG), Marquinhos (Paris SG), Miranda (Inter Milão) e Geromel (Grémio);

Médios: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Man. City), Paulinho (Barcelona), Fred (Shakhtar), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea), Douglas Costa (Juventus), Philippe Coutinho (Barcelona);

Avançados: Neymar (Paris SG), Taison (Shakhtar), Gabriel Jesus (Man. City) e Roberto Firmino (Liverpool)