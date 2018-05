Manuel da Costa e Carcela entre os 23 convocados de Marrocos para a Rússia

O selecionador Hervé Renard apresentou esta quinta-feira os 23 convocados de Marrocos para o Mundial 2018. A seleção africana está no Grupo B, com Portugal, Espanha e Irão.

Entre os convocados, destaque para a presença do central Manuel da Costa, antigo internacional jovem por Portugal e que chegou a ser convocado para a Seleção A, nunca tendo tido, no entanto, minutos pela Seleção Nacional. Mehdi Carcela, antigo jogador do Benfica e agora treinado por Sá Pinto no Standard de Liege, está também nos eleitos de uma convocatória em que as duas maiores figuras são defesas: o central Mehdi Benatia, da Juventus, e o jovem lateral Achraf Hakimi, do Real Madrid.

Portugal e Marrocos jogam no dia 20 de junho, em Moscovo.

Confira aqui a lista de convocados:

Guarda-redes: Mounir El Kajoui (Numancia), Yassine Bounou (Girona), Ahmad Reda Tagnaouti (Ittihad Tanger)

Defesas: Mehdi Benatia (Juventus), Romain Saiss (Wolves), Manuel Da Costa (Basaksehir), Badr Benoun (Raja Casablanca), Nabil Dirar (Fenerbahce), Achraf Hakimi (Real Madrid), Hamza Mendyl (Lille)

Médios: M'barek Boussoufa (Al Jazira), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Youssef Ait Bennasser (Caen), Sofyan Amrabat (Feyenoord), Younes Belhanda (Galatasaray), Faycal Fajr (Getafe), Amine Harit (Schalke 04)

Avançados: Khalid Boutaib (Malatyaspor), Aziz Bouhaddouz (Saint Pauli), Ayoub El Kaabi (Renaissance Berkane), Nordin Amrabat (Leganes), Mehdi Carcela (Standard de Liege), Hakim Ziyech (Ajax).