Os 23 de Espanha: uma lista de luxo de convocados e uma lista de luxo de ausentes

O avançado Alvaro Morata e o defesa Sergi Roberto são os principais ausentes na lista anunciada hoje de 23 futebolistas convocados para representar a Espanha no Mundial 2018, no qual se vai estrear frente à seleção portuguesa.

O goleador do Chelsea e o lateral do FC Barcelona foram as duas maiores surpresas reservadas pelo selecionador Julen Lopetegui, na conferência de imprensa para a divulgação dos 23 eleitos para a fase final, que também não integra o avançado Vitolo (Atlético de Madrid).

“Foi uma decisão difícil por vários motivos. Foi uma decisão futebolística. Analisámos o que pode oferecer cada jogador e decidimo-nos por esta lista final”, explicou Lopetegui a ausência de Morata, observando que os avançados escolhidos lhe dão mais garantias.

Apesar de ter deixado Morata de fora dos últimos jogos particulares, o antigo treinador do FC Porto deixou sempre em aberto a possibilidade de convocar o jogador do Chelsea para o campeonato do mundo, mas acabou por optar pelos pontas-de-lança Diego Costa, Iago Aspas e Rodrigo.

Outra novidade no lote de 23 escolhidos foi Nacho Monreal, jogador do Arsenal e um dos oito defesas escolhidos pelo selecionador espanhol, que deixou de fora Sergi Roberto, do Barcelona, em nome do “equilíbrio” da equipa que vai disputar a fase final, na Rússia.

A Espanha, que ainda não perdeu sob o comando técnico de Lopetegui, vai procurar melhorar o desempenho do Mundial 2014, no qual não passou da fase de grupos, e reeditar o êxito alcançado quatro anos antes, na África do Sul, onde conquistou o único título mundial.

A seleção espanhola integra o Grupo B do Mundial2018, estreando-se frente a Portugal, em Sochi, em 15 de junho, e defrontando depois o Irão, treinado por Carlos Queiroz, em Kazan, em 20, e Marrocos, em Kalinigrado, em 25.

Lista de 23 convocados da Espanha

- Guarda-redes: David de Gea (Manchester United/Ing), Reina (Nápoles/Ita) e Kepa Arrizabalaga (Athletic).

- Defesas: Carvajal (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho Fernández (Real Madrid), Piqué (FC Barcelona), Jordi Alba (FC Barcelona), Azpilicueta (Chelsea/Ing), Nacho Monreal (Arsenal/Ing) e Álvaro Odriozola (Real Sociedad).

- Médios: Busquets (FC Barcelona), Iniesta (FC Barcelona), David Silva (Manchester City/Ing), Koke (Atlético de Madrid), Saúl (Atlético Madrid) e Thiago Alcántara (Bayern Munique/Ale).

- Avançados: Isco (Real Madrid), Asensio (Real Madrid), Lucas Vázquez (Real Madrid), Diego Costa (Atlético de Madrid), Iago Aspas (Celta) e Rodrigo Moreno (Valência).