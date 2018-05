A seleção já prepara o Mundial, mas Pepe avisa: “Acho que não somos favoritos. Há seleções que têm claramente outro estatuto”

A seleção portuguesa de futebol começa hoje a preparar a participação no Mundial 2018 (que arranca a 14 de junho, na Rússia), com um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, em que são esperadas algumas ausências.

O capitão Cristiano Ronaldo, que vai disputar no sábado a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid, é baixa certa no arranque dos trabalhos, mas não deve ser o único.

Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes e Gelson Martins, que no domingo disputaram pelo Sporting a final da Taça de Portugal, deverão ter direito a uns dias de descanso, ainda mais depois dos incidentes da semana passada na Academia do clube, em Alcochete, onde cerca de 50 adeptos, alegadamente ‘leoninos’, invadiram o complexo e agrediram jogadores e treinadores.

O selecionador Fernando Santos pode também autorizar Beto (Goztepe), Mário Rui (Nápoles), João Moutinho (Mónaco), André Silva (AC Milan) e Gonçalo Guedes (Valência) a juntarem-se mais tarde aos trabalhos, já que atuaram pelos respetivos clubes no último fim de semana.

Caso se confirmem estas ausências, Fernando Santos deverá começar a preparar o próximo Campeonato do Mundo com pouco mais do que metade dos 23 convocados, numa primeira semana que será feita em regime aberto, com os jogadores a poderem regressar a casa após os trabalhos.

O primeiro treino dos campeões europeus está agendado para as 17h30, na Cidade do Futebol, com os 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

No dia 28 de maio, Portugal defronta a Tunísia, em Braga, no primeiro particular que serve de teste para o Mundial2018.

A 9 de junho, após os particulares com a Bélgica (dia 2 em Bruxelas) e com a Argélia (dia 7 em Lisboa), a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, a 15 de junho, em Sochi. Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos e Irão nos restantes jogos do grupo B do Mundial 2018, que termina em 15 de julho.

Pepe "com muita humildade e os pés bem assentes na terra"

No primeiro dia de preparação para o Mundial 2018, o primeiro a falar foi um dos melhores do Euro 2016: Pepe. “Acho que não somos favoritos. Há seleções que têm claramente outro estatuto no futebol, como o Brasil, a Argentina, a Alemanha, a Espanha ou a França - mas mesmo assim ganhámos a final do Euro”, disse o defesa central à FPF.

Pepe pede que se pense jogo a jogo, tal como aconteceu no Europeu. "Com muita humildade e os pés bem assentes na terra. Podemos alcançar um primeiro objetivo, que é passar a fase de grupos", explicou.

"Portugal tem uma forma de jogar, uma forma de estar no campo e, se estivermos bem concentrados, focados no nosso trabalho, somos uma seleção difícil de ser derrotada. É isso que temos de bom", acrescentou.

Lista dos 23 convocados de Portugal

- Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), Beto (Goztepe, Tur) e Rui Patrício (Sporting).

- Defesas: Bruno Alves (Rangers, Esc), Cédric (Southampton, Ing), José Fonte (Dalian Yifang, Chn), Mário Rui (Nápoles, Ita), Pepe (Besiktas, Tur), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale), Ricardo Pereira (FC Porto) e Rúben Dias (Benfica).

- Médios: Adrien Silva (Leicester, Ing), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham, Ing), João Moutinho (Mónaco, Fra), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscovo, Rus) e William Carvalho (Sporting).

- Avançados: André Silva (AC Milan, Ita), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Esp), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência, Esp) e Ricardo Quaresma (Besiktas, Tur).