Raio x: França, uma mescla de qualidade técnica, força e velocidade

Ranking FIFA: 7º

Presenças em Mundiais: 15 (1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998 - vencedor, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018)

Jogos no Mundial 2018: Austrália (16 junho, 11h, SportTV); Peru (21 junho, 16h, SportTV); Dinamarca (26 junho, 15h)

Seja no sistema de jogo 4-4-2 ou 4-3-3, a seleção comandada por Didier Deschamps é uma mistura de força, de qualidade técnica e de velocidade.

Na sua linha defensiva conta com Raphael Varane, do Real Madrid, e Samuel Umtiti, do Barcelona, dois centrais que além de serem fortíssimos nos duelos defensivos apresentam muita qualidade na construção.

Ofensivamente, é através das transições ofensivas que a seleção francesa é mais perigosa, pois é neste momento do jogo que o transporte de bola de Kanté, do Chelsea, e Pogba, do Manchester United, é útil, desde zonas mais recuadas.

E, mais à frente, há a velocidade, a qualidade técnica e os movimentos de rutura de jogadores como Griezmann, do Atlético de Madrid, Dembélé, do Barcelona, e Mbappé, do PSG - todos eles capazes de criar inúmeros desequilíbrios na organização defensiva adversária.

Onze provável

Jogador chave

Nicolas Campo/Getty

Antoine Griezmann, 27 anos, do Atlético de Madrid, foi considerado o melhor jogador do Euro 2016 e é o grande criativo da seleção francesa.

Jogador a seguir

Scoop Dyga

Nabil Fekir, 24 anos, médio ofensivo do Lyon, fantástico tecnicamente em todos os gestos técnicos e muito criativo. Acrescenta qualidade na construção, criação e também na finalização.

Convocados

Guarda-redes: Hugo Lloris (Tottenham/Ing), Steve Mandanda (Marselha) e Alphonse Aréola (Paris Saint-Germain).



Defesas: Lucas Hernández (Atlético de Madrid/Esp), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Mendy (Manchester City/Ing), Benjamin Pavard (Estugarda/Ale), Adil Rami (Marselha), Djibril Sidibé (Mónaco), Samuel Umtiti (FC Barcelona/Esp) e Raphaël Varane (Real Madrid/Esp).



Médios: N'Golo Kanté (Chelsea/Ing), Blaise Matuidi (Juventus/Ita), Steven N'Zonzi (Sevilha/Esp), Paul Pogba (Manchester United/Ing) e Corentin Tolisso (Bayern de Munique/Ale).



Avançados: Ousmane Dembélé (FC Barcelona/Esp), Nabil Fékir (Lyon), Olivier Giroud (Chelsea/Ing), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/Esp), Thomas Lemar (Mónaco), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) e Florian Thauvin (Marselha).