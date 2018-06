Idade: 23

Clube: Sporting

Posição: Médio

Internacionalizações (pré-Mundial): 5

Esta é a clássica história do emigrante que saiu pela portinhola dos fundos e entrou gloriosamente pelo portão de entrada no país que o viu nascer. Bruno Fernandes, puto feito nos miúdos Infesta e no juniores do Boavista, saiu para o Novara de Itália, passou para a Udinese e depois para a Udinese – e explodiu no Sporting.

Chegou a Alvalade com 130 jogos disputados na Serie A – não é para qualquer um, basta perguntar a João Mário o que ele acha do campeonato italiano – e isso notou-se imediatamente. Taticamente irrepreensível, prático nos truques que usa e extraordinariamente certeiro nos remates, Bruno Fernandes acabou a época como o melhor e mais influente jogador do Sporting.

A chamada ao Mundial é o óbvio reconhecimento de um médio estranhamente maduro para a idade, capaz de desempenhar vários papéis (oito, médio interior, número 10) com o voluntarismo de um operário.