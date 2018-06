Idade: 25 anos

Clube: Inter de Milão

Posição: Médio

Internacionalizações (pré-Mundial): 35

Não deixa de ser simbólico que João Mário tenha começado de trás para a frente: central, médio defensivo, médio centro, médio ofensivo. O jogador do Inter que está farto do Inter e do futebol italiano, é um dos mais inteligentes a jogar este jogo de ocupação de espaços, dribles eficazes e assistências práticas.

Quando saiu de Portugal, fê-lo como o melhor jogador do campeonato numas das equipas mais vistosas do Sporting dos últimos largos anos - o problema foi o destino. O português nunca se habituou ao Inter e este ano, em janeiro, saiu para o West Ham para ganhar ritmo e corda nos sapatos - e, claro, para não perder o comboio do Mundial2018.

Disputou 13 encontros na Premier League (12 a titular) e assim ganhou direito a estar na Rússia. É provável que seja titular, como médio interior esquerdo, mas a concorrência existe e abunda.