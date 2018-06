“Despedir Lopetegui foi uma estupidez. Soubemos que Scolari ia para o Chelsea no Euro 2008 e correu bem”

getty

Vamos começar pela notícia-bomba. Julen Lopetegui acaba de ser despedido...

Acabei de saber, e achei que era impossível. Já se sabia que ia para o Real Madrid, mas nunca me passou pela cabeça que o despedissem a dois dias do jogo com Portugal...

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, afirmou que há normas de conduta a cumprir na Federação que não lhe deixaram outra opção.

Que estupidez! Quantos jogadores não decidem o seu futuro durante o Mundial ou o Europeu? Claro que o selecionador tem de ser o selecionador de todos, do Barça ao Real Madrid. Acho que a decisão se deve ao facto de Espanha ser um país dividido pela questão da Catalunha. A Federação terá temido que pudesse beneficiar os jogadores do Real. Já passámos por isso e ninguém foi despedido. Toda a gente sabia que Scolari já tinha apalavrado contrato com o Chelsea durante o Euro 2008...

