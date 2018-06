O inclemente sol da Riviera russa

Aqui há uns anos, em 2011 com mais exatidão, a banda britânica Metronomy lançou um álbum chamado “The English Riviera”. Mais do que a música, que é simpática mas não genial, lembro-me de na altura achar graça ao nome do disco, que até pensei ser uma brincadeira, uma qualquer ironia com o tempo cinzento de Inglaterra. Mas não: o termo Riviera inglesa existe e refere-se ao sudoeste do país, nomeadamente à costa de Devon. Estamos sempre a aprender, até com um nome de um disco.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)