Piqué está de pipocas na mão e pode ter estragado a surpresa de Griezmann

Por tanto ser ter arrastado e prolongado no tempo, a dúvida sobre o que Antoine Griezmann vai fazer com a sua vida tornou-se uma das grandes questões deste Mundial, apesar de o francês ter dito, a bom tempo, que iria desvendar o seu futuro antes de a competição arrancar. Essa garantia já não a vai cumprir, pois será às 20h30 desta quinta-feira, horas depois do Rússia-Arábia Saudita terem aberto as hostilidades futebolísticas, que o avançado vai dizer "a verdade".

O anúncio do anúncio que aí veio do programa Movistar Plus, no qual Griezmann vai revelar o que será a sua transferência para o Barcelona. Uma mudança presumível, em parte, pelo muito que se tem escrito e noticiado – e, por outro lado, pelo gesto internético que Gerard Piqué teve.

O defesa central do Barcelona e um dos líderes da seleção espanhola, no meio da dose de polémica e imprevisibilidade que a equipa está a passar, com o despedimento de Julen Lopetegui, teve tempo para partilhar o anúncio do canal de televisão, fazendo-o acompanhar com um símbolo de pipocas de cinema (e sim, estamos no tempo em que escrevemos com base em tweets e emoticons).

Sendo isto indicativo de algo, ou não, a verdade é que Piqué é dos futebolistas que menos filtros põe no discurso e dos que mais se expressam. E, partido do princípio que o espanhol sabe muito mais coisas do que nós sabemos, poderá vir daqui o anúncio de que Antoine Griezmann, por fim, se vai transferir do Atlético de Madrid para o Barcelona.

Ou, então, também pode ser Gerard Piqué a troçar da mediatização de uma badalada e eventual transferência da qual muito se fala a cada janela de transferência que se abre.