“A TVT e a rádio Brasil Atual têm um novo comentador desportivo: Lula da Silva”. Sim, esse mesmo, a partir da prisão

ex-Presidente brasileiro Lula da Silva, preso por corrupção, vai comentar o Mundial'2018 a partir da prisão, para uma rádio e estação televisiva brasileira.



O anúncio do novo comentador exclusivo foi feito, esta sexta-feira, através de um vídeo publicado nas redes sociais do Partido dos Trabalhadores (PT) pelo locutor e comentador desportivo José Trajano, que tem um programa futebolístico na televisão e na rádio.

"A TVT e a rádio Brasil Atual têm um novo comentador", afirmou Trajano que explicou que os comentários do ex-Presidente vão ser escritos e depois transmitidos para que a audiência possa "lê-los e ouvi-los na voz de um locutor".



A estreia de Lula da Silva enquanto comentador será feita na próxima segunda-feira, um dia depois do jogo entre o Brasil e a Suíça.

O ex-Presidente foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e branqueamento de capitais e entregou-se, no dia 7 de abril, às autoridades, depois de ter resistido dois dias na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo.