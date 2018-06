Os jogos, a informação e o comentário. Tudo o que pode ver na SIC e na SIC Notícias durante o Mundial 2018

O jogo entre as seleções nacionais da Argentina e da Islândia, que vai decorrer neste sábado a partir das 14h00, é o primeiro de oito que vão ser transmitidos pela SIC ao longo do campeonato mundial de futebol de 2018 que está já a ser disputado na Rússia.

Conheça o calendário das partidas que poderá ver na SIC, transmitidas em exlusivo e em sinal aberto:

16 junho, 14h00: Argentina - Islândia

17 junho, 16h00: Alemanha - México

20 junho, 13h00: Portugal - Marrocos

21 junho, 16h00: França - Peru

25 junho, 15h00: Uruguai - Rússia

27 junho, 19h00: Sérvia - Brasil

28 junho, 19h00: Inglaterra - Bélgica

Além destes sete encontros relativos à fase de grupos do Mundial 2018, a SIC irá transmitir, ainda, um dos jogos dos oitavos-de-final.

Além das transmissões em direto, a SIC e a SIC Notícias estão a acompanhar o Mundial com resumos alargados de todos os jogos da competição, a que se somam as reportagens das equipas dos enviados especiais à Rússia.

O Mundial 2018 tem presença constante na antena dos dois canais, também através dos habituais espaços informativos. Na SIC Notícias, todos as noites a partir das 21h30 há também o Diário do Mundial, com o balanço da jornada.e a análise dos comentadores desportivos da SIC.

Na SIC, as transmissões de jogos em direto são antecedidas de emissões especiais - o mesmo acontece nos dias em que joga a seleção nacional. E o Queridas Manhãs dará sempre relevância à competição.

Se clicar nesta ligação mundial2018.sic.pt encontrará também tudo isto e os vídeos com todos os golos, de todas as partidas.