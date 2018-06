Temos quatro diferenças, sete semelhanças e uma certeza: Ronaldo “será a figura mesmo que não seja”

Os portugueses resolveram em 2016 assuntos antigos com os senhores de azul que dizem “merci”. Portugal venceu o Campeonato da Europa, em Paris, com Rui Patrício, Cédric, Pepe, José Fonte, Raphäel Guerreiro, William Carvalho, Adrien, Renato Sanches, João Mário, Nani e Cristiano Ronaldo. Foi assim que Fernando Santos levou para a frente a tal história de sermos “simples como as pombas e prudentes como as serpentes”. À altura da publicação deste artigo, a seleção portuguesa está prestes a estrear-se no Campeonato do Mundo, em Sochi. O rival é a Espanha, campeã do mundo em 2010 e europeia em 2008 e 2012, recentemente órfã de Lopetegui e adotada por Fernando Hierro, uma espécie de Humberto Coelho espanhol. O primeiro onze de Santos (divulgado precisamente à hora de fecho do Expresso Diário) é composto Rui Patrício, Cédric, Pepe, José Fonte, Raphäel Guerreiro, William Carvalho, João Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo. Ou seja, há quatro mexidas no onze e sete mantêm-se desde aquela final memorável, no Stade de France, resolvida por Eder.

