Uma questão de estudos: mais de metade dos portugueses acredita que Portugal chega às meias-finais do Mundial

Um estudo da Universidade Europeia estima que mais de 80% dos portugueses pretendem acompanhar o Campeonato do Mundo e que 70% dos inquiridos atribuem grande importância ao maior evento do desporto global. O inquérito, que procurou aferir as expectativas dos portugueses ao desempenho dos convocados para a missão russa, revela ainda que mais de metade dos residentes nacionais acredita que a seleção das quinas chegará às meias-finais da competição e 35% tem fé que Fernando Santos levará mesmo a equipa de todos nós até à grande final.

Para 31% dos portugueses inquiridos, Portugal irá sagrar-se campeão do Mundo, após a conquista do seu primeiro Europeu, em França. Se a seleção de Fernando Santos não obtiver este resultado, a maioria dos portugueses considera que as equipas da Alemanha e do Brasil terão mais hipótese de vencerem, 22% e 16% respetivamente. Por outro lado, se Portugal for eliminado da competição mundial, os portugueses irão torcer pelo Brasil (33%) e por Espanha (15%).

Como melhor marcador do Mundial, os portugueses inquiridos elegem o jogador Cristiano Ronaldo (47%), seguido de Neymar (9%) e Muller (7%). Apesar de os portugueses acreditarem que não é relevante ter vedetas na equipa, quase metade acredita que Cristiano Ronaldo será o melhor marcado.

O estudo da Universidade Europeia identifica ainda o espírito de equipa, a estratégia bem definida e a determinação como os atributos-chave numa seleção de futebol vencedora. O público feminino inquirido ainda realça a importância de um bom ataque, enquanto o público masculino destaca uma boa defesa.

Ficha Técnica do Estudo

O estudo sobre “A perceção dos portugueses sobre o Campeonato Mundial de Futebol 2018” foi desenvolvido pela Escola de Business & Law da Universidade Europeia.

Foi realizado, através de questionário, a nível nacional, entre os dias 1 e 12 de junho, a uma amostra constituída por 338 indivíduos de nacionalidade portuguesa e residentes em Portugal, com idades compreendidas entre os 14 e 75 anos, correspondendo 54% da amostra a inquiridos do sexo feminino.