32 anos depois do caos, há um novo Portugal-Marrocos: “Um caso como naquela altura era impensável agora”

Portugal só defrontou Marrocos uma vez, no México em 1986. Perdeu por 3-1, num jogo de má memória. O que se recorda da partida?

Foi um Mundial em que as coisas correram mal desde início, a começar pela viagem, que durou quase um dia. O avião fretado para transportar a equipa teve um atraso de várias horas e fez quatro escalas. O cansaço dos jogadores, até psicológico, era visível. O resultado do jogo foi péssimo. Aos 29 minutos já estávamos a perder 2-0...

Mas começaram a bem, a ganhar à Inglaterra...

Ganhámos 1-0, depois perdemos contra a Polónia, também por 1-0. Tivemos a infelicidade do Bento, o nosso grande guarda-redes, se lesionar num treino após o encontro com a Inglaterra. Jogou o Damas, que também era bom, mas a confiança que tínhamos com o Bento era diferente.

