Primeira jornada do Mundial 2018 chega ao fim, com Colômbia e Polónia em ação

A primeira jornada do Mundial 2018 de futebol termina hoje, com a Colômbia e a Polónia em ação, num dia em que a anfitriã Rússia realiza o segundo encontro.

Depois da goleada na estreia, frente à Arábia Saudita (5-0), a Rússia tenta dar um passo praticamente decisivo rumo ao apuramento para os oitavos de final, no encontro frente ao Egito (19h, SportTV).

Os africanos foram derrotados na primeira jornada pelo Uruguai (1-0) e um novo desaire pode deixá-los praticamente fora da próxima ronda, mas neste encontro já deverão contar com a sua maior estrela, Mohamed Salah.

Antes, a Colômbia, que chegou aos quartos de final em 2014, estreia-se na competição, com James Rodríguez em dúvida, frente ao Japão (13h, RTP1).

No outro encontro do Grupo H, o último a entrar em ação no Mundial 2018, a Polónia, cabeça de série da 'poule', joga com o Senegal (16h, SportTV), que procura ser o primeiro conjunto africano a pontuar na Rússia.