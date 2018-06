Fernando Meira. “Critica-se até quando a seleção vence. O que é preciso é ganhar”

O conhecimento de Carlos Queiroz do futebol português pode atrapalhar o jogo da nossa seleção com o Irão?

Não me parece. Ele é um grande treinador, com muita experiência internacional e, logicamente, com grande conhecimento da capacidade e qualidade da equipa portuguesa. Sabe a forma como a máquina funciona, domina tudo o que é informação sobre a nossa seleção. Mas, atualmente, pelas análises de vídeo, trabalhos de scouting, perfil dos jogadores e avaliação de tipologia jogo a que as seleções têm acesso, todos os treinadores e equipas sabem o os espera.

Acha que o Irão terá uma vantagem acrescida relativamente aos outros adversários de Portugal?

Não acredito. Neste Mundial, todos os jogadores e equipas técnicas têm noção exata da valia dos adversários.

